Veldhovense prefabbouwer Byldis slaat vleugels verder uit

Maar inmiddels is er meer. Byldis haalde opdrachten binnen voor de 215 meter hoge woontoren van het Zalmhavenproject in Rotterdam - de hoogste van het land - en een kantorencomplex in Utrecht voor twee rijksdiensten. Aan nieuwbouw voor het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam en juridisch dienstverlener Loyens Loeff aan de Amsterdamse Zuidas wordt gewerkt. Trots is directeur Jacco van Dijk ook op de opdracht van de Duitse cementgroep Heidelberg: ,,We bouwen het nieuwe hoofdkantoor van een van de grootste cementbedrijven van de wereld." Het is in Duitsland de eerste opdracht voor Byldis.