Verbod toeslagen op gebruik creditcard

BRUSSEL - Toeslagen op het gebruik van bankpassen en creditcards in winkels en online zijn met ingang van zaterdag 14 januari in landen van de Europese Unie niet meer toegestaan. Het verbod komt voort uit een nieuwe Europese wetgeving: The Payment Services Directive (PSD2).

Voor de Benelux gaat de maatregel pas in vanaf de zomer, omdat België en Nederland te laat zijn met de omzetting in nationale wetgeving. Welke gevolgen dit heeft is nog onduidelijk. Betaalvereniging Nederland adviseert om de toeslag toch nu al te schrappen. Brussel kan een procedure starten tegen lidstaten die richtlijnen niet tijdig invoeren.

Onduidelijk is verder of Nederlandse winkeliers en websites die nu toeslagen berekenen als een consument met creditcard wil betalen dat tot de zomer blijven doen. Nu wordt bijvoorbeeld bij het onlineboeken van vliegtickets vaak een toeslag in rekening gebracht. In Nederland gebeurt zo'n twaalf procent van de transacties in Nederland met creditcard. Volgens de Europese Commissie zou het verbod de Europese consumenten jaarlijks zo'n 550 miljoen euro besparen.

Uitzonderingen

Volgens de Europese Consumentenorganisatie BEUC kent de nieuwe wet diverse uitzonderingen, waaronder enkele creditkaarten op naam van een bedrijf, zoals American Express en PayPal. BEUC schat dat voortaan op meer dan 95 procent van alle betalingen geen extra kosten meer in rekening zullen worden gebracht.