Verdieping op Strijp-T in Eindhoven vol duurzame bedrijven

Volgens directeur Clifford Francis van Oddessey Solutions is er daarnaast volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. „We willen van Blend Office de meest duurzame werkplek van Strijp-T maken. Duurzaam in die zin dat winstbejag niet dé drijfveer mag zijn, mens en planeet hebben altijd een streepje voor. Het zijn innovatieve en ambitieuze professionals die elkaar versterken. Maken, creëren en innoveren in de geest van onderbuurman Brainport Eindhoven.”



Oddessey Solutions ontwikkelt onder meer de Futureproof Community, een online platform van MVO Nederland waar ondernemers elkaar treffen. Intussen kent het platform zo’n 10.000 actieve leden.



Blend Office biedt straks ook leerplekken voor studenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld voor de ontvangst, of voor het ICT-beheer. Eyecatcher is vervolgens de centraal gelegen groene oase in de vorm van een Japanse tuin. Inclusief een zeeaquarium en diverse koikarpers. Serene rust, waar de werkenden zich even in een andere wereld wanen. En tevens de ideale plek om jezelf van werkstress te ontdoen.



Volgens Oddessey Solutions gaat de nieuwe voorziening het nieuwe ondernemen faciliteren waarin puur winstbejag plaatsmaakt voor een ruimhartiger blik, aansluitend op de visie van directeur Francis.



Om ondernemers te enthousiasmeren ging deze week de fluistercampagne Sssst.nl van start. Op en rondom Strijp-S duiken onder meer mysterieuze voetstappen op.