Vergoeding bril zorgverzekering 2020

Kosten bril

De kosten voor brillen lopen sterk uiteen: van een paar tientjes tot enkele honderden euro’s. Het verschil zit vooral in de glazen. Zo betaal je voor ontspiegelde of extra dunne glazen bijvoorbeeld meer. Daarnaast zijn merkmonturen vaak duurder. Wil je een goedkope bril en hebben jouw ogen slechts een kleine afwijking? Dan kun je de bril ook online bestellen. Dit is vaak goedkoper dan bij de opticien in de winkel.

Bril vergoeding basisverzekering

Een ‘gewone’ bril wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor betaal je de kosten zelf, of je sluit er een aanvullende verzekering voor af.

Alleen bij medische noodzaak kom je in aanmerking voor een vergoeding uit de basisverzekering voor een bril of lenzen. Bijvoorbeeld omdat je bijzondere optische hulpmiddelen of speciale medische lenzen nodig hebt. Bijzondere optische hulpmiddelen zijn een telescoopbril, ptosisbril en verrekijkerloep.

Aanvullende verzekering met vergoeding voor brillen

Via Independer sluit je eenvoudig een zorgverzekering af met dekking voor brillen en lenzen. Let wel op: sommige verzekeraars vergoeden de kosten maar gedeeltelijk of alleen bij een bepaalde oogafwijking.

Tip: bereken altijd van te voren of een aanvullende verzekering wel uit kan. Als blijkt dat je meer premie betaalt dan dat de bril daadwerkelijk kost, is het zinvoller om de kosten zelf te betalen. Meer hierover weten? Lees dan dit artikel.

Eigen risico, eigen bijdrage

Het eigen risico geldt enkel voor de vergoeding uit de basisverzekering. Dus als je door een medische noodzaak, zoals voor bijzondere optische hulpmiddelen of speciale lenzen, in aanmerking komt voor een vergoeding uit je basisverzekering betaal je wel eigen risico. Met een aanvullende verzekering voor je bril of lenzen betaal je dus nooit het eigen risico.

Wel kan het zijn dat de zorgverzekeraar een bepaald maximumbedrag hanteert dat er wordt vergoed. Bijvoorbeeld maximaal 100 euro per 3 jaar. Koop je een bril die duurder is? Dan moet je de deze extra kosten zelf betalen.

Vergoeding brillen voor kinderen

Ook brillen voor kinderen worden maar zeer beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Reguliere brillen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer je als ouder een aanvullende verzekering hebt met dekking voor een bril of lenzen, dan geldt deze ook voor je kinderen. Je kinderen moeten dan wel bij jou meeverzekerd zijn. Tip: Verzeker je kind mee met de ouder die de meest uitgebreide dekking heeft.

Bij de volgende medische indicaties worden brillen voor kinderen tot 18 jaar wel vergoed:

- bij afwijking van minstens 6 dioptrieën

- bij scheelzien

- na operatie van lensafwijking

- bij slecht zien vanwege een medische aandoening of verwonding

- Er geldt wel een eigen bijdrage van €56 per brillenglas. Voor kinderen tot 18 jaar betaal je geen eigen risico.

Voorwaarden voor vergoeding uit basisverzekering bij medische indicatie: Een oogarts bepaalt of er een medische indicatie is. Voor de vergoeding is dus altijd een verwijzing nodig van de oogarts. Het is belangrijk om te controleren of er een contract is met de oogarts. Bij sommige verzekeraars krijg je ook alleen (volledige) vergoeding als je naar een aangesloten opticien gaat.

Ik wil overstappen: krijg ik dan opnieuw een vergoeding?

Als je naar een andere zorgverzekeraar overstapt, heb je inderdaad opnieuw recht op een vergoeding voor je bril of lenzen. Dat geldt niet als je bij je huidige zorgverzekeraar een uitgebreidere aanvullende verzekering afsluit.

