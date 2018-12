Verkoop elektrische auto's van Tesla vanuit nieuwe ruime vestiging in Eindhoven

VideoEINDHOVEN - Tijdens een presentatie van de nieuwe vestiging van Tesla in Eindhoven is donderdagmiddag het nieuwe Model 3 van Tesla voor deze regio onthuld. Dat gebeurde in het riante gebouw aan de Boschdijk met in totaal een vloeroppervlak van 5500 vierkante meter. De vestiging heeft een grote showroom met drie vloeren waar de nieuwe Tesla's worden gepresenteerd. Daarachter ook een werkplaats voor de serviceverlening.

De vestiging, een van de acht in Nederland, bedient Oost-Brabant en Limburg. Er komen zeven mensen te werken en in het bijbehorende service center nog eens vijftien. Volgens service manager Jeroen Rikmanspoel van Tesla zullen zij vooral onderweg zijn met speciale servicewagens. „Wij doen de meeste reparaties thuis of op het werk bij de klant. Vaak kunnen we de diagnose al op afstand stellen, zodat we gericht kunnen handelen. Een enkele keer moet de auto naar de werkplaats, maar dat komt zelden voor.”

Volledig scherm Opening van de nieuwe Tesla vestiging in Eindhoven. © Dave Hendriks - Foto Meulenhof

Aanbetaling Tesla Model 3

Tijdens de presentatie waren ook enkele klanten die al in 2016 een aanbetaling hebben gedaan voor de nieuwe Tesla Model 3. Eindhovenaren Hans Loots en Jan Horyon reageerden blij verrast op de nieuwe auto. „We zien hem nu voor het eerst en hij is prachtig. We kunnen niet wachten voor we hem kunnen ophalen.” Dit is volgens Tesla een betaalbare auto, met een vanafprijs van 58.800 euro. Later komt er ook nog een model met een nog lagere prijs, maar ook een kleinere accu.

Het onderhoudsarme karakter is onderdeel van het imago dat Tesla zorgvuldig vanuit het hoofdkwartier in Californië in de Verenigde Staten in stand houdt. Volgens commercieel directeur Kim Liebregts wil oprichter Elon Musk zonne-energie inzetten voor alle vormen van energie. „Eigenlijk zijn de elektrische auto's eerder een middel om dat te bereiken dan een doel op zich. We ontwikkelen ook zonnedaken voor woningen met geïntegreerde batterijen. Daarnaast rollen we zelf een fijnmazig netwerk van snelle oplaadpunten uit. Met zelfrijdende technologie willen we het autoverkeer veiliger maken en autodelen stimuleren.”

De nieuwe Tesla vestiging in een bestaande autoshowroom, houdt vrijdag en zaterdag open huis. Daarbij is de nieuwe Model 3 van Tesla ook te zien.