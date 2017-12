Vermogen 500 rijksten op aarde met bijna kwart gestegen: 4,5 biljoen

De stijging is vier keer groter dan vorig jaar, wat vooral te wijten is aan de beurzen. Jeff Bezos, de oprichter van webwinkel Amazon, zag zijn fortuin dit jaar het meest aandikken, met 28,7 miljard euro. Hij blijft daarmee Microsoft-oprichter Bill Gates voor als rijkste persoon ter wereld. Gates heeft dit jaar dan ook veel geld weggegeven, onder meer een donatie van 3,9 miljard euro aan de Bill and Melinda Gates Foundation in augustus. Bezos is nu 83,6 miljard waard, tegenover 76,7 miljard euro voor Gates.