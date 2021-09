Verre reizen weer iets gemakkelijker: verzekeraar dekt ook ‘oranje’ gebieden

Buiten Europa staat de wereld nog altijd op ‘oranje’, wat zoveel wil zeggen als ‘ga niet op reis, tenzij noodzakelijk’. Hoewel het een advies is en geen verbod, houden veel reizigers zich eraan. ,,De animo om op reis te gaan is groot, maar mensen zijn nog terughoudend om naar oranje gebieden af te reizen”, constateert ANVR-woordvoerder Mirjam Dresmé.

Als verzekeraars aan corona gerelateerde kosten gaan vergoeden, kan dat reizigers mogelijk over de streep trekken. Nu is het nog zo dat de meeste verzekeraars geen dekking bieden voor aan corona gerelateerde schades als een bestemming ‘oranje’ kleurt.

De reisorganisaties lobbyen al langer bij verzekeraars om zich soepeler op te stellen en daar geeft Allianz als eerste grote verzekeraar gehoor aan. De maatschappij gaat medische kosten, mits meeverzekerd in de polis, vergoeden voor oranje gebieden.

Hoewel extra reis- en verblijfkosten als gevolg van corona buiten de dekking vallen, zijn reisorganisaties blij met de stap van Allianz. Dresmé: ,,Dit is goed nieuws. Het is een stap in de goede richting en we hopen dat meer reisverzekeraars volgen.”

Hausse

Wat reizigers helemaal over de streep zou trekken, zo verwacht ANVR, is als Buitenlandse Zaken straks de wereld van het slot haalt. Dat versoepelingen kunnen leiden tot een hausse aan boekingen, merkten reisorganisaties als TUI en Sunweb deze zomer, toen landen binnen de Europese Unie op geel en groen gingen. ,,Dat gaf reizigers een gevoel van vertrouwen”, aldus Dresmé. ,,En een voordeel is dat reisverzekeraars direct hun dekkingen aanpassen; die baseren zij namelijk op de reisadviezen van Buitenlandse Zaken.”

Vooralsnog tast de reiswereld in het duister over wanneer de overheid het reizen naar verre oorden gemakkelijker gaat maken. Op de coronapersconferentie werd daarover niets gezegd, tot frustratie van vooral verre-reisspecialisten. Inmiddels beginnen steeds meer reisbedrijven mondjesmaat weer reizen aan te bieden naar verre landen die ondanks code oranje - gevaccineerde - toeristen welkom heten.

,,Het kan ook prima, nu al bijna 80 procent van de volwassen Nederlanders is gevaccineerd”, claimt de ANVR. Bovendien hoeven gevaccineerde reizigers uit zeer hoge risicogebieden vanaf 22 september niet meer in quarantaine in Nederland. Dresmé: ,,Daarmee verdwijnt nog een belangrijke drempel voor het reizen naar oranje bestemmingen.”

Een groep reisorganisaties vindt het allemaal te lang duren, ook gezien het stopzetten van de coronasteun per 1 oktober. Zij eisen dat er uiterlijk 25 september een geel reisadvies komt voor gevaccineerde reizigers, anders stappen ze naar de rechter. Het aantal reisbedrijven dat zich hierbij aansluit, groeit snel. Eind vorige week waren het er 27, inmiddels 54.

Volledig scherm © Reuters