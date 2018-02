Verre vakantie? Zóvéél betaalt u voor mobiel internet

Tele2 wijst op de vele overeenkomsten die het met buitenlandse providers dient te sluiten. ,,Eventuele prijsverschillen tussen Tele2 en andere Nederlandse providers zijn verklaarbaar, omdat zij vaak via zusterbedrijven in veel meer landen actief zijn", zegt Robin Janszen.



Wie wél een inkijkje biedt in de niet-transparante wereld van de internationale roaming is KPN. ,,In landen met bijzondere regimes, de minder democratische, wordt ons vaak de hoofdprijs gevraagd voor onze klanten", vertelt Jan-Kees de Jager, financiële baas van KPN. ,,Dan is het moeilijk onderhandelen."



Een deal sluiten is verder uitdagend in staten waar slechts één provider met een goed netwerk bestaat. ,,Dan praat je vaak over kleine landen", aldus De Jager.



Volgens de financiële topman doet KPN zijn uiterste best gunstige tarieven te bedingen. ,,In sommige landen is onze inkoopprijs zelfs hoger dan het bedrag dat we klanten rekenen. Soms stel ik daar als chief financial officer een kritische vraag over." De Jager erkent dat dit de uitzonderingen zijn. ,,We verdienen er natuurlijk wel aan."