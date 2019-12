Vertrekkend topman Huub van der Vrande van Neways uit Son wil ook vanaf de zijlijn winnen

Kantoren bij station gezocht: gemeenten rond Eindhoven kunnen helpen

18 december EINDHOVEN - De behoefte aan moderne, hoogwaardige kantoren in de buurt van het spoor in Eindhoven neemt toe. Maar Eindhoven ontbreekt het aan stations en dus aan locaties waar snel nieuwbouw ontwikkeld kan worden. Wellicht dat de omliggende gemeenten kunnen helpen, schrijft vastgoedadviseur Savills in de 'city special' over Eindhoven.