Vertrouwen ondernemers industrie neemt verder toe

Het vertrouwen van ondernemers in de industrie is in december verder toegenomen. Dat komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vooral doordat ondernemers positiever zijn over de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden.

Ze zijn echter minder positief over hun orderpositie, ofwel over het werk dat nog op de plank ligt. Ook zijn producenten negatiever over de voorraden gereed product. Die zijn volgens een meerderheid van de ondernemers te groot.

De index die het vertrouwen meet ging van 3,0 in november naar 3,3 in december, aldus het CBS. Het producentenvertrouwen ligt daarmee boven het langjarige gemiddelde van 1,1. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7). In april 2020 werd de laagste waarde (min 28,7) genoteerd.

In ongeveer twee derde van alle bedrijfstakken was het producentenvertrouwen in december hoger dan een maand eerder. Net als in de voorgaande maanden waren de ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie verreweg het positiefst.

Duitsland

Het CBS merkt verder op dat in Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, het vertrouwen van producenten ook verbeterde. Dat komt vooral doordat ze minder negatief waren over de toekomstige bedrijvigheid en positiever over de huidige bedrijfssituatie. Ook steeg de gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie.

