Verwarring aan de pomp: Euro 95 of E5

Om het automobilisten gemakkelijk te maken, kennen alle tankstations in de EU sinds vrijdag nieuwe brandstofstickers. De plotse verandering leidt in praktijk tot verwarring aan de pomp. Vijf vragen en antwoorden over de nieuwe afkortingen.

Wat verandert er?

Alle tankstations in de hele Europese Unie en in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Macedonië, Servië, Zwitserland en Turkije kennen sinds gisteren dezelfde zwart-witte brandstofstickers. Een enorme operatie: voor Nederland gaat het om 150.000 etiketten bij vierduizend stations.

Op de stickers krijgt Euro 95 de naam E5. De E staat voor (bio)ethanol, het cijfer 5 voor het percentage. Of te wel: in E5 wordt 5 procent (bio)ethanol bijgemengd. Benzine met 10 procent (bio)ethanol heet E10. Diesel heet B7, waterstof H2. Niet alle namen veranderen: super blijft super, lpg blijft lpg.

De nieuwe brandstoflabels komen ook op de tankdop van nieuwe auto's te staan. Fabrikanten zetten ze bovendien in de gebruiksaanwijzing.

Waarom zijn die brandstoflabels nodig?

Brussel wil het vakantievierende automobilisten gemakkelijker maken. Nu verschillen de brandstofnamen overal in Europa. Zo heet Euro 95 in Oostenrijk 'super' en in Groot-Brittannië 'Premium Unleaded', terwijl lpg in Frankrijk de naam gpl draagt. Met de nieuwe codenamen eindigt deze Babylonische spraakverwarring.

Verdwijnen de namen Euro 95 en diesel van de borden?

Nee, de huidige namen blijven naast de nieuwe codes bestaan. Euro 95 blijft Euro 95, alleen komt er een sticker bij. Wel verdwijnen de huidige groene labels voor benzine en de zwarte labels voor diesel.

De nieuwe etiketten zijn dus zwart-wit. Benzines krijgen ronde etiketten, diesels vierkante en gasvormige brandstoffen (lpg, waterstof) een ruit.

Waarom B7 en niet D7 bij diesel?

De B staat voor het percentage biobrandstof dat aan de diesel wordt toegevoegd. In reguliere diesel is dat 7 procent, vandaar de benaming B7.

Euro 95 ging toch E10 heten en niet E5? Hoe zit dat?

Die fout wordt vaak gemaakt. Momenteel bevat reguliere benzine dus 5 procent (bio-)ethanol, vandaar E5. Euro 95 refereert hier ook aan, alleen omgedraaid: 95 procent benzine, 5 procent ethanol.

Het is de bedoeling dat alle duizenden Nederlandse tankstations in de loop van volgend jaar 10 procent biobrandstof gaan bijmengen in de benzine. Dan verdwijnt de aanduiding Euro 95 geleidelijk. Na voltooiing van die operatie maken de E5-stickers plaats voor exemplaren met E10. In veel Europese landen leveren tankstations overigens al lang E10, maar in ons land nog nauwelijks.