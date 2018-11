Verwarring bij ING-klanten over creditcardaflossing

Omzet NXP in Eindhoven hoger maar lopend kwartaal minder zeker

10:35 EINDHOVEN - Chipfabrikant NXP in Eindhoven meldt een hogere omzet in het derde kwartaal, maar zegt dat de chipmarkt tegelijk minder zeker is. Vooral omdat het bedrijf in China enige terughoudendheid in de bestellingen ziet zou in het lopende kwartaal de omzet iets kunnen dalen.