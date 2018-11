Verzekeraars bezorgd over record: dit jaar al 3000 auto's in vlammen opgegaan

De koepel raadt mensen onder meer aan hun auto dicht bij een lantaarnpaal te zetten, omdat het licht pyromanen kan afschrikken. In de meeste gevallen zijn de auto's namelijk in brand gestoken, door pyromanen of door criminelen die hun sporen willen uitwissen, en bijna alle branden gebeuren 's nachts.



Autobranden door technische problemen komen niet veel voor, aldus het verbond. Van januari tot en met september brandden 2927 auto's uit. Dat is 4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, en bijna 30 procent meer dan in de eerste negen maanden van 2014.



De meeste autobranden vonden plaats in de provincies Zuid-Holland (522), Noord-Brabant (476) en Noord-Holland (379). Groningen kende de grootste stijging, met 34 procent. In Utrecht en Zeeland steeg het aantal branden met meer dan een kwart.