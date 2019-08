Vessemse financiële detacheerder Welten gaat samenwerken met Eindhovens databedrijf Pipple

Welten is bezig zijn activiteiten voor banken en verzekeraars uit te breiden. De detacheerder wil zijn financieel specialisten inzetten op gebieden als wet- en regelgeving en technologie. ,,Daarvoor ontbreekt bij ons op dit moment de competentie data science", zegt directeur Chris Baelemans.

Voorbeeld is onderzoek dat voor banken en verzekeraars moet worden uitgevoerd naar integriteitsrisico's met klanten. De financiële dienstverleners moeten voorkomen dat hun diensten worden misbruikt voor witwassen of het financieren van terroristische activiteiten bijvoorbeeld. Na het witwasschandaal bij ING dat vorig jaar naar boven kwam, is het 'ken je klant'-beleid topprioriteit geworden. ,,We zetten daar nu al veel van onze professionals voor in. Daar is ongelooflijk veel vraag naar. Heel veel dossiers van klanten moeten worden nagekeken", licht Baelemans toe.

Om dat 'klantbeeld' te verrijken, kan informatie uit andere bronnen worden gebruikt en geanalyseerd. Dat is het terrein van Pipple, een vier jaar geleden opgericht Eindhovens bedrijf dat nu 25 medewerkers telt. De hoogopgeleide wiskundigen van Pipple laten wiskundige modellen los op data om ze te kunnen analyseren en er voorspelmodellen mee te ontwikkelen. Pipple is actief voor bedrijven in de financiële sector en in de logistiek. ,,Samen met Welten kunnen we dergelijke nieuwe oplossingen voor het verrijken van het klantbeeld van de financiële sector in de markt zetten'', stelt directeur Jeroen de Haas van Pipple over de achtergrond van de samenwerking. ,,Welten is een grote speler, die in grote projecten actief is. Dat kunnen wij niet. Wij zijn hyperspecialist in een nichemarkt."

Training

Voor Welten als detacheerder die is opgegroeid in de 'oude bancaire en verzekeringswereld' is een krachtenbundeling met zo'n specialist uit de nieuwe wereld noodzakelijk, laat Baelemans weten. ,,Als we willen meebewegen met banken en verzekeraars op het gebied van data science en digitalisering dan kunnen we dat niet alleen."