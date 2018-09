VHE in Veldhoven maakt werk in de techniek eenvoudig voor ongeschoolde

Op zijn eerste dag kreeg hij drie rode bakken met zijn kabelwerk terug. Afgekeurd door de testafdeling. ,,Het was heel erg wennen", zegt Matthias Schnaebele. De 32-jarige Eindhovenaar, geboren in Duitsland, werkt sinds drie maanden bij VHE Industrial Automation. Meer dan tien jaar was hij timmerman. Totdat zijn werkgever failliet ging en hij ander werk moest vinden. Via een uitzendbureau kwam hij bij VHE terecht in de kabelmontage. ,,Ik zou graag willen blijven", stelt Schnaebele.