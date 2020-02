Vialle Autogas uit Eindhoven vindt partners voor distributie in Mexico en Rusland

Vialle is nu internationaal met name actief in Zuid-Korea en Zuid-Amerika met autogassystemen voor personenauto's.

Markt voor vrachtwagens

Vanuit Mexico maakt het bedrijf zijn entree op de markt voor vrachtwagens. Met Atak Trade is een distributeur voor de Vialle-systemen gecontracteerd. Met drie transportbedrijven in Mexico is al een test uitgevoerd. ,,Dat zijn bedrijven met vloten tot honderden vrachtwagens. Zij zijn zeer geïnteresseerd", zegt directeur Peter Rutten van Vialle.

Gezien de marktgrootte in het land met 125 miljoen inwoners verwacht Vialle vanaf 2021 enkele duizenden systemen per jaar in Mexico te kunnen leveren. De Mexicaanse partner zou een keten van inbouwstations voor autogassystemen willen opbouwen. Vialle gaat voor vrachtwagens diesel-mix technologie leveren, waarbij diesel gedeeltelijk wordt vervangen door gas.

Drie jaar geleden begon Vialle met de verkoop in Zuid-Amerika van systemen voor personenauto's via een distributeur in Chili. Zodra in Mexico een goede basis is gelegd, wil het bedrijf zijn terrein in Midden-Amerika verder uitbreiden. Vialle begint in Mexico met systemen voor vrachtwagens en pick-ups. Op termijn wil het daar ook de markt voor personenauto's betreden.

Personenauto's in Rusland