Vialle uit Eindhoven boekt orders voor lpg-systeem met directe injectie

De eerste tientallen 'DirectBlue’ lpg-systemen is Vialle aan het uitleveren, zegt directeur Peter Rutten. BK Gas in Nederland kreeg vorige maand voor een auto van de servicedienst als eerste commerciële klant het systeem ingebouwd. ,,Deze maand leveren we er 25. In de maanden daarna lopen de aantallen op tot 100. Ze zijn voor verschillende klanten in heel Europa", verklaart Rutten.

Vialle verwacht vooral groei in Europa met zijn systeem dat er voor zorgt dat het autogas in vloeibare vorm rechtstreeks in de cilinders wordt geïnjecteerd. Het Eindhovense bedrijf meent daarmee het aandeel van lpg in de markten voor personenauto's te kunnen vergroten. ,,We hebben nu het antwoord op de benzineauto's met directe injectie.”

In maart presenteerde Vialle zijn vinding op de GasShow in Polen. Sindsdien is het systeem geperfectioneerd en uitvoerig getest in eigen auto's van Vialle. Op de autoshow in Frankfurt demonstreert Vialle zijn universele systeem ingebouwd in een VW Polo.