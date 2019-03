Met het 'DirectBlue'-systeem meent Vialle het antwoord te hebben op de benzineauto's die al jarenlang zijn voorzien van directe injectie van de brandstof. Vialle presenteerde zijn vinding op de GasShow in Polen. Daar won het de Inpro Award voor het nieuwe systeem. Vialle stelt het eerste bedrijf in de wereld te zijn dat een betrouwbare technologie heeft ontwikkeld voor directe injectie van autogas.

Directeur Peter Rutten van Vialle voorziet dat het bedrijf nu stevig gaat groeien. De vaste bezetting van tussen de 25 en 30 medewerkers zal dit jaar met een tiental mensen worden uitgebreid, is de verwachting. Volgend jaar zou verdere toename van het personeelsbestand in het verschiet liggen. ,,Klanten over de hele wereld vragen nu al wanneer ze de eerste duizend stuks kunnen krijgen. We gaan grote sprongen maken.”