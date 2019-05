'Vier minuten douchen dankzij een zandloper’

Signify op overname­pad

20 mei EINDHOVEN - Het Eindhovense verlichtingsbedrijf Signify neemt twee bedrijven op het gebied van agriculturele verlichting over. Het gaat om het Amerikaanse Once en iLox in Duitsland. Volgens de voormalige lichtdivisie van Philips zijn beide bedrijven marktleiders in het ontwerpen en produceren van speciale verlichting voor stallen. Once maakte vorig jaar bekend iLox over te nemen.