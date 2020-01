Vieste lucht in Rotterdam en Rijswijk: kijk hier hoe het zit in jouw woonplaats

VVD: onderzoek naar kosten landings­sys­teem Eindhoven Airport

10:12 DEN HAAG/EINDHOVEN - Een systeem dat piloten in staat stelt om ook te landen als het mistig is. Over die technologie behoort Eindhoven Airport gewoon te beschikken, vindt de VVD. Tweede Kamerlid Remco Dijkstra van die partij wil de haalbaarheid van zo'n dure aanpassing aan in de infrastructuur van de luchthaven onderzoeken.