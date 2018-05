Vijf manieren om van je oude mobieltje(s) af te komen

Helmonds pand Breevast al weer doorver­kocht

15:17 HELMOND - Het pand van de Hema bakkerij aan de Zuiddijk in Helmond dat eigendom was van Breevast is al weer doorverkocht. Het is samen met 16 andere gebouwen overgenomen door Urban Industrial, een in Amsterdam gevestigde vastgoedinvesteringsmaatschappij.