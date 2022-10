Viruswaarheid bijna overal afgesloten van financiële verkeer: ook Wise en SumUp snijden banden door

Het wordt voor Viruswaarheid een hele opgave om in de nabije toekomst nog deel te kunnen nemen aan het financiële verkeer. De Amsterdamse rechter oordeelde vorige week dat ING een bankrekening van de stichting terecht heeft beëindigd. Een woordvoerder van ING reageert vandaag op het vonnis. ,,We zijn tevreden met de uitspraak. De rechter heeft met dit vonnis een duidelijk beeld gegeven van de situatie en verder hebben we daar op dit moment niets aan toe te voegen.”

Door de beslissing van de rechter kan de stichting van Willem Engel in financiële problemen komen, omdat geen enkele andere bank staat te springen om met de stichting in zee te gaan. Zo weigerde Triodos Bank Viruswaarheid als klant, omdat de actiegroep ‘opriep tot confrontaties die haaks staan op hun waarden’.

Te groot risico

De beperkte toegang tot het financiële verkeer is voor Viruswaarheid problematisch. Bij de stichting lopen op dit moment nog tien juridische procedures die volgens Engel nog ‘allemaal betaald moeten worden’. Een voorlopig alternatief vond Engel in Wise, een Finse app waarmee gebruikers snel geld kunnen overschrijven van het ene naar het andere land. Maar het bedrijf beëindigde vandaag na 1,5 jaar de samenwerking. De activiteiten van Viruswaarheid vormen voor Wise een te groot risico, valt te lezen in een e-mail gericht aan de stichting.

Eerder zegde ook SumUp, een app die ondernemers in staat stelt om kaartbetalingen uit te voeren met hun smartphones, de stichting de wacht aan. Dat gebeurde na een ‘volledige inspectie’ van het profiel van Viruswaarheid, berichtte de dienst in een e-mail aan de stichting. ‘Als een gereguleerde entiteit dienen wij ons te houden aan strenge voorwaarden. Onze licentie is niet ongelimiteerd en we kunnen daarom niet elke bedrijfssoort ondersteunen.’

Geen kant op

Zonder betaaldiensten en zonder een bankrekening van ING kan Viruswaarheid - die van donaties afhankelijk is - geen kant op. De stichting gaat daarom in hoger beroep in de bodemprocedure tegen ING. Experts schatten de kansen van Viruswaarheid laag in, omdat banken op grond van hun contractvrijheid vaak zelf mogen bepalen met wie ze zaken willen doen.

Voor consumenten geldt sinds 2016 een wettelijk recht op een bankrekening. Dat betekent dat iedere volwassene recht heeft op een eigen betaalrekening voor onder andere het ontvangen en overboeken van geld. Voor ondernemingen of stichtingen als Viruswaarheid bestaat zo’n wettelijk recht niet. ,,Je kunt daarom ook op andere gronden geweigerd worden bij een bank’’, zegt Frank ‘t Hart, advocaat en specialist financieel recht. ,,Banken hebben daarin best veel vrijheid. Als er volgens hen bijvoorbeeld het risico bestaat op reputatieschade of op bepaalde praktijken waarmee ze liever niet geassocieerd willen worden, dan staan ze in hun recht als ze zeggen: hier branden wij onze vingers niet aan.’’

