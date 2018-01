Vissers houden hoop na dramatische stemming Europees Parlement over pulskorvisserij

Eindhoven heeft hoogste ozb-stijging in Nederland, maar blijft goedkoop

16 januari EINDHOVEN - Eindhoven heeft in 2018 de grootste stijging waar het gaat om de onroerendezaakbelasting van de 38 'grote' gemeenten in Nederland. Maar met die stijging van 9,4 procent blijft de stad relatief goedkoop: met 618 euro per jaar aan woonlasten voor eigenaar-bewoners staat Eindhoven op plek 6 in de goedkoopste top 10.