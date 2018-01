Vlaggenschip Forever 21 sluit deuren

Manager Benjamin Colin meldt op LinkedIn dat de vijf verdiepingen tellende winkel dichtgaat vanwege een reorganisatie. Meer dan honderd medewerkers belanden daardoor op straat. Volgens Colin is het besluit niet beïnvloed door financiële problemen, maar rolt de keten de komende jaren een nieuw plan uit. ,,Soms moet je een stapje terug doen om er weer twee vooruit te zetten'', zegt hij tegen Het Parool. Klanten kunnen van de één zijn dood hun brood maken. Alles in de winkel is namelijk met 80 procent afgeprijsd.



Forever 21 heeft ook een filiaal in Rotterdam en vestigde daarnaast het Europese hoofdkantoor en distributiecentrum in Brabant. Het bedrijf besloot afgelopen jaar ook om hun winkel in het Ierse Dublin te sluiten, wat een van de grootste kledingwinkels van de stad was. Dat filiaal leed al jaren groot verlies.