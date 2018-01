Vlammenwerper van Elon Musks Boring hot in Amerika

In minder dan twee dagen tijd verkocht Musk online maar liefst 10.000 vlammenwerpers voor 500 dollar per stuk. Het ding is ontwikkeld door Boring, een zusterbedrijf van Musk. De onderneming wil ondergronds vervoer mogelijk maken. Maar het liep bij Boring nog niet zo hard met de inkomsten, dus kwam Musk net het idee om de 'Boring-vlammenwerpers' op de markt te brengen. ,,Gegarandeerd succes op elk feestje,'' grinnikte hij. Boring lijkt nu met gemak alle 20.000 vlammenwerpers die het liet maken, kwijt te raken. De opbrengst wil Musk stoppen in een supersnel ondergronds transportsysteem tussen Washington DC en New York .

De vlammenwerpers zijn de Californische politicus Miguel Santiago in het verkeerde keelgat geschoten. Hij gaat een wetsvoorstel indienen om de verkoop van het 'wapen' in zijn thuisstaat Californië verboden te krijgen. ,,Musk is een genie, het brein achter Tesla, Pay Pal en Space X. Maar zoals president Truman ons ooit leerde: 'Wie veel macht heeft, heeft ook een grote verantwoordelijkheid'. We staan in dit land ook niet toe dat mensen met granaten en raketwerpers over straat lopen. Stel je eens voor als straks iemand met een vlammenwerper een politieagent te lijf gaat.''