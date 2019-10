Vleesbedrijf Van Loon Group in Son gaat op vleesloze toer

Burgers, vers gehakt, worstjes, balletjes en twee soorten schnitzel zijn het antwoord van Van Loon op de toenemende vraag vanuit de markt. Het zijn volgens het bedrijf alternatieven voor vlees die qua smaak, beleving en voedingswaarde vergelijkbaar zijn met producten met dierlijke proteïnen. De nieuwe producten worden deels in de vestiging in Son en deels in Best geproduceerd.

Mix van soja en tarwe

Roland van Loon, topman technologie van het concern, noemt ze liever niet vegetarische producten. „Wij spreken over ‘no meat inside’, ofwel ‘zonder vlees’ producten die we onder ons eigen merk The Blue Butcher uitbrengen. We zien ze ook echt als een vervanger voor vleesproducten. Onze ontwikkelafdeling in Son heeft er sinds begin dit jaar aan gewerkt en ze zijn er in geslaagd met een mix van soja en tarwe als basis de smaak en textuur van vleesproducten zeer dicht te naderen. We hebben dat uitgebreid met klantenpanels onderzocht en we scoren heel hoog.”

Van Loon wil met deze producten een serieus aandeel van de markt voor vleesvervangers. „Deze is in Europa 1,6 miljard euro en in Nederland 125 miljoen, maar beide zijn sterk groeiende. We hebben ons nog geen doel gesteld, maar met deze producten moet het lukken daar een flink deel van op te pikken. We willen ons product nadrukkelijk presenteren met de kleur blauw die de herkenbaarheid als vleesloos product moet bevorderen. In de supermarkt willen we zo tussen de vleesproducten liggen en het consumenten, die in toenemende mate kiezen voor een dag per week zonder vlees, makkelijk maken. Ook naar restaurants en andere verkooppunten willen we ons op die manier presenteren.”

Verwarring