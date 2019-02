Vleesverwerker Van Loon Group in Son neemt deel Enkco in Holten over

SON - Vleesverwerker Van Loon Group in Son wil de vleesactiviteiten van Enkco Foodgroup overnemen. Enkco, met het hoofdkantoor in Holten, is specialist in koelverse en diepgevroren producten en telt circa honderd werknemers. Enkco wil doorgaan als producent van vegetarische en plantaardige vleesvervangers.

Partijen willen de productie van Enkco vleesproducten in de komende anderhalf jaar gefaseerd overplaatsen naar fabrieken van Van Loon. Het uitgangspunt is, dat de medewerkers van Enkco een passende baan vinden binnen Vivera of in enkele gevallen bij Van Loon. De overname moet nog wel worden beoordeeld door de Autoriteit Consument en Markt en de betrokken ondernemingsraden en vakbonden.

Gedeeltelijk plantaardig

Van Loon wil Enkco als merk laten groeien met als klanten onder andere cateraars, zorginstellingen en tankstations. De merknaam Enkco, ontstaan in 1960 als ‘Eerste Nederlandse Keurslagers Coöperatie’ zal blijven bestaan. Recent lanceerde Enkco onder het nieuwe naam ‘Halv-Om’ producten op basis van vlees en groente. Aan bestaande producten wordt 30% groente toegevoegd om in te spelen op de groeiende wens van consumenten naar plantaardige eiwitten. In de komende jaren zal onder Van Loon ingezet worden op de ontwikkeling van een groter assortiment met gedeeltelijk plantaardige toevoegingen.

Volgens topman Willem van Weede van Enkco kan met Van Loon als het nieuwe moederbedrijf beter invulling worden gegeven aan het streven een innovatieve en sterke partij te zijn in de markt voor vlugklaar vleesproducten. „Tegelijk biedt de verkoop ons de mogelijkheid meer in te zetten op de groeimogelijkheden die er zijn in de markt voor vegetarische en plantaardige voeding. We kunnen Vivera nu meer aandacht en middelen geven om te groeien vanuit onze sterke internationale marktpositie.’

Topman Erik van Loon van Van Loon Group zegt dat de producten en klanten van Enkco een versterking van zijn bedrijf zijn. „Dit past precies binnen onze doelstellingen voor de komende jaren.”

Van Loon nam eind vorig jaar Van de Raa Meat & More in Almere over. Het bedrijf investeerde in 2017 56 miljoen euro in een nieuw productiegebouw met hoofdkantoor van 26.000 vierkante meter in Son. Van Loon heeft vestigingen in Eersel, Hapert, Beilen en Best. Bij de Van Loon Group werken ruim 2000 mensen met een omzet van circa 500 miljoen euro.