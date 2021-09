Vluchtende Wesley Sneijder, Rolf Sanchez en Katja Schuurman openen Het Jachtseizoen op tv

Alle vertrouwde elementen van het succesvolle YouTube-format Het Jachtseizoen van platform StukTV komen terug in de tv-versie: voortvluchtige BN’ers in een oranje pak die om de 10 minuten via een gps-tracker de locatie doorgeven en makers Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriëns, die op jacht gaan. Er is één wezenlijke aanpassing gedaan om het grote SBS-zaterdagavondpubliek te bereiken: er wordt gewerkt met duo’s die wat bekender zijn bij een ouder publiek: Katja Schuurman en Babette van Veen, Wendy van Dijk en Najib Amhali, Bram Krikke en Herman den Blijker vormen bijvoorbeeld setjes.