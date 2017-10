Voedselbank ongezond? 'Witbrood is beter dan geen brood'

,,Wij worden ook niet gelukkig van een vrachtwagen vol pepernoten'', zegt vrijwilliger Carine Cassauwers. Toch zijn supermarktgiften bepalend voor de inhoud van de kratten, waarmee niet altijd tegemoetgekomen kan worden aan gezondheidseisen. Het komt vaak neer op producten die bijna over datum zijn, die slecht verkopen, of die qua verpakking of inhoud een foutje hebben. Dat hoeven dus geen gezonde voedingsmiddelen te zijn. Schenkingen van producten waar niets mis mee is, zijn er ook: in het magazijn staan onder meer twee grote pallets vol Coca-Cola. ,,Die geven regelmatig.'' Eveneens niet de gezondste middelen.



,,We proberen het eten ondanks onze afhankelijkheid goed te verdelen, zodat de hoeveelheid en de verhouding toch zo gezond mogelijk is. We houden zeker rekening met de schijf van vijf'', vertelt Boswinkel. ,,Daarom vullen we af en toe de pakketten ook aan. Zo zijn er moeizame periodes waarin er weinig koolhydraten binnenkomen. Dan bellen we eerst rond, bijvoorbeeld naar aardappelboeren. Lukt het niet om iets te krijgen, dan kopen we zelf producten in van onze gelddonaties.''