Volgen wij de Chinezen? Op Schiphol kunnen ze al afrekenen met hun mobiel

In de winkel afrekenen met je telefoon? Voor de meeste Nederlanders toekomstmuziek, maar voor bijna alle Chinezen de normaalste zaak van de wereld. Met dank aan betaaldiensten als AliPay en WeChat Pay. Die laatste heeft, schrik niet, maar liefst 800 miljoen (Chinese) gebruikers en is daarmee de grootste betaaldienst ter wereld. Het bedrijf is een innige samenwerking met Schiphol aangegaan om het taxfree winkelen op de luchthaven zo comfortabel mogelijk te maken.



Voortaan hoeven de Chinezen niet langer contant af te rekenen of met hun creditkaart te zwaaien. Sieraden, horloges, parfum of andere (luxe-)artikelen kunnen ze vanaf nu met hun mobieltje afrekenen. De Schiphol-directie is niet bang dat de Chinezen te veel invloed krijgen op de luchthaven. ,,We delen geen data.’’