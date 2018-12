‘Volkswagen heeft mogelijk nieuwe sjoemelsoftware ontwikkeld’

Hogere hypotheek­schuld bij huishou­dens

7:20 De totale uitstaande hypotheekschuld van huishoudens is in het derde kwartaal van het jaar met 1 miljard euro gestegen tot 702 miljard euro. Dit is het zevende kwartaal op rij dat de hypotheekschuld toenam, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).