Voor accu van toekomst is ritje van 1000 kilometer een makkie

Spanje in Europa zwaarst getroffen door pandemie: 'Toeristen zorgden voor leven hier op straat'

24 december Hoe diep de coronapandemie erin hakt, verschilt sterk per stad, provincie of land. Spanje is economisch het zwaarst getroffen van alle EU-landen, vooral omdat het toerisme is weggevaagd. Dat is goed te zien rond de Sagrada Familia, een van Barcelona's grootste trekpleisters.