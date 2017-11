Voor Arjan Ahout uit Deurne voelde Bouwcenter altijd al als zijn bedrijf

Het gaat al snel kriebelen bij Arjan Ahout. Hurks wil zijn industriële activiteiten inclusief de twee bouwcenters verkopen, hoort hij. Ahout is al jaren directeur van de Bouwcenters Van Hoppe in Eersel en Centen in Wanroij. Dit voelt als zijn kans. ,,Ik heb er een weekendje over nagedacht. Daarna heb ik Hurks gevraagd of ik het bedrijf zou kunnen kopen."

Sinds vorige week is de 54-jarige Deurnenaar de eigenaar van de groothandel in bouwmaterialen met twee vestigingen. ,,Voor mijn gevoel is dit altijd al mijn bedrijf geweest", zegt hij. ,,Ik heb heel veel vrijheid mogen genieten van de familie Hurks."

Pater familias Theo Hurks haalde hem 22 jaar geleden binnen bij Van Hoppe. ,,Als ik bij hem kwam met een investeringsvoorstel was zijn vraag altijd: zou je de investering ook doen als het je eigen geld was? Als ik daar te lang over moest nadenken, zei hij: volgende punt."

Hooikoorts

Een carrière in de bouwmaterialen lag voor Ahout voor de hand. Zijn vader was vertegenwoordiger in stenen. ,,We speelden thuis met monsterstenen in plaats van lego." Zelf kwam hij via een omweggetje in de sector terecht. Zijn hooikoorts stond een loopbaan als beroepsmilitair in de weg. Na een eerste werkgever in de staalconstructies belandde hij al snel in de stenen. Trots vertelt hij dat van de woontorens waarmee Hurks in Londen furore maakt 'alle stenen uit Eersel komen'. Ongeveer een kwart van de omzet van de bouwcenters is afkomstig van het Eindhovense bouwconcern. ,,Dat is geen gedwongen winkelnering. We zijn van niemand afhankelijk. Hurks heeft hier altijd de status van klant gehad. Voor elke klant lopen we hard, of die 10.000 euro of een miljoen doet."

De Bouwcenters leveren voor 85 procent aan professionele afnemers. Ook de particulier kan er terecht. Voor stenen, tegels, vloeren, deuren, kozijnen tot keukens, ijzerwaren en sanitair aan toe. Ook in de wereld van de bouwmaterialen verandert veel, onder invloed van zowel digitalisering als de duurzaamheidstrend. ,,Met onlinedeurenkopen.nl begonnen we op nul. Nu halen we daar tegen een miljoen euro omzet uit, op een totaal van 29 miljoen." De Bouwcenters voeren een groeiend assortiment aan duurzame bouwmaterialen.

Bewijzen

Hoewel aannemers ook weleens rechtstreeks zaken willen doen met de bouwmaterialenindustrie weten de groothandels hun toegevoegde waarde nog altijd te bewijzen, stelt Ahout. Hij geeft voorbeelden van situaties waarin de groothandel fungeert als een soort bemiddelaar tussen aannemer en industrie. Wat de bouwer wil, vaak weer ingegeven door de wens van architect, is niet altijd in overeenstemming met wat maakbaar is voor de industrie. ,,Samen kunnen we dan een oplossing creëren. Ik geloof sterk in meedenken met wat een klant wil."