Voor een gemiddeld nieuwbouwhuis tel je 320.000 euro neer

Hypotheek Visie in Best als spring­plank voor innovatie­ve producten nieuwe aandeelhou­der

11:25 BEST - Eindhovenaar Joost van Rooy (53) is de nieuwe algemeen directeur van Hypotheek Visie. Op zijn 'eigen manier' wil hij Anton Vanden Bol opvolgen als boegbeeld van de in Best gevestigde hypotheekadviesketen.