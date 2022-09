Voor één vergadering met vliegtuig? Nederlandse bedrijven steeds kritischer op zakenreis

‘Qatar ontwijkt belasting via Nederland’

Qatar ontwijkt via Nederland belasting in Indonesië, Spanje en Polen. Dit kost de drie landen miljoenen euro’s. Het levert de Nederlandse fiscus niets op. De organisator van het WK voetbal bespaarde tussen 2014 en 2020 minstens 40 miljoen euro door een fiscale constructie met twee in Amsterdam gevestigde dochterbedrijven. Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

23 augustus