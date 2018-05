Voor het eerst verstoken we 100 miljard MB in een kwartaal met de smartphone

De 100 miljard megabytes is dubbel zo veel als Nederlanders in heel 2014 verbruikten met hun smartphone en evenveel als in heel 2015. In totaal surften Nederlanders vorig jaar voor 325 miljard megabytes op hun smartphone.



De enorme stijging komt doordat smartphones steeds sneller en beter worden, maar ook door de felle concurrentie tussen providers in Nederland. De komst van Tele2 met zijn goedkope mobiele onlinebundels heeft zijn uitwerking niet gemist. Daardoor telt ons land nu vier providers met eigen netwerk, de meeste landen hebben er slechts twee of drie.



Hoewel Tele2 een marktaandeel van slechts 5 tot 10 procent heeft, verstoken de klantenvan deze provider 15 tot 20 procent van alle data in Nederland. Dat is evenveel als de klanten van VodafoneZiggo gebruiken. Dat lukt de provider door de unlimited-databundel die het bedrijf vorig jaar lanceerde.



