Voor SecurCash in Best lijkt einde nabij

BEST - Het doek lijkt definitief te vallen voor geldtransporteur SecurCash. Curator Marc Udink schat de kansen op een doorstart 'laag in'.

De ruim 100 medewerkers van SecurCash in Best zijn 'terneergeslagen en teleurgesteld’, zegt vakbondsbestuurder Meindert Gorter. Ze moeten vrezen dat het einde nabij is voor hun werk in Best.

Belangrijkste reden is dat twee concurrenten van SecurCash al geruime tijd bezig zijn ‘klanten op te pikken’ van het in financiële problemen geraakte bedrijf, stelt curator Udink. RCCS Waardetransport heeft al laten weten voor duizenden geldtransporten aan klanten te hebben binnengehaald. Ook 4GS, met een bedrijf voor geldtransport in Eindhoven en een vestiging voor beveiligingsactiviteiten in Son, is daarvoor in de markt. Het gaat om winkelbedrijven waarvoor SecurCash onder meer vanuit Best contant geld ophaalt.

De curator zegt klanten van SecurCash ook te adviseren ‘elders een oplossing te vinden’ voor hun geldtransporten. Het beschikbare noodkrediet om de transporten door SecurCash nog vier weken te laten doordraaien, is volgens Udink bedoeld om de mogelijk overgang naar andere partijen ‘een kans te geven'.

Voornaamste hoop voor medewerkers van SecurCash is dat ze bij de nieuwe vervoerders in dienst kunnen treden. De curator zegt dat daarvoor wordt geprobeerd een 'banenmarkt’ te organiseren. Partijen die het werk overnemen zouden dan in de vestigingen kunnen bekijken ‘wie van de medewerkers ze zouden willen hebben'.

Udink noemt een definitief faillissement ‘nog niet helemaal zeker'. Hij laat weten dat zich wel geïnteresseerde partijen hebben gemeld om (delen) van SecurCash over te nemen. Maar dan gaat het vooral om geldwagens, aldus de curator.