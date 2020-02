Voormalig Boeing-manager: Ramptoestel 737 MAX moest zo goedkoop en snel mogelijk de lucht in

Boeing schat de totale kosten voor het aan de grond houden van de 737 Max inmiddels op 18,6 miljard. Dat geld gaat op aan compensatie van luchtvaartmaatschappijen en het bijstaan van gezinnen en gemeenschappen die getroffen zijn door de crashes met de twee toestellen van dit type. Een van de nabestaanden is de Nederlandse Huguette Debets. De vader van haar drie jonge kinderen overleed bij de crash in Ethiopië. Zembla volgt Debets in haar juridische strijd tegen Boeing.



Volgens advocaat Steve Marks is er ‘geen twijfel’ dat Boeings bezuinigingen ten koste van de veiligheid gingen. Marks staat honderd nabestaanden bij in hun procedure tegen de Amerikaanse vliegtuigbouwer. ,,Boeing was meer door tijd gedreven dan door veiligheid’’, zegt de jurist. Dickson onderschrijft die stelling. ,,Ik geloof dat de 737 Max te snel op de markt is gebracht. De klant wilde het heel, heel snel.’’ Hij voelde de druk om het toestel in de lucht te krijgen, en moest naar eigen zeggen ‘de documentatie voor certificering bespoedigen.’’



Ook docent luchtvaarttechniek Joris Melkert van de Technische Universiteit Delft bevestigt de haast die Boeing had om de 373 Max af te leveren. ,,Concurrent Airbus lag voor in de ontwikkeling en had zijn nieuwe vliegtuig al grotendeels ontwikkeld’’, weet Melkert. ,,Ja, zeker hadden ze haast, de Airbus verkocht fantastisch.’’ In een reactie op de uitspraken laat Boeing weten niet bezuinigd te hebben op de ontwikkeling van de 737 Max. ,,Veiligheid is altijd de eerste prioriteit.’’



