Voorspellingen op Prinsjesdag vooral feestje voor politiek

Nederland niet langer afhanke­lijk van het buitenland: VDL en DSM gaan in Helmond samen mondmas­kers produceren

4 september HELMOND - VDL en DSM gaan samen medische mondmaskers produceren. In het gebouw van VDL Industrial Modules in Helmond wordt daarvoor een hal ingericht. Nederland is daardoor niet meer afhankelijk van het buitenland voor de productie van kwalitatief goede kapjes.