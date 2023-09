Voorzitter MKB-Nederland: ‘Geen rem op komst arbeidsmigranten, we hebben ze keihard nodig’

In politiek Den Haag staat arbeidsmigratie hoog op de agenda. In de migratiebesprekingen van de afgelopen maanden zou er al overeenstemming zijn geweest over plannen om arbeidsmigratie terug te dringen. Maar na de kabinetsval zullen die plannen nog niet worden uitgevoerd.

Vonhof zei in de Jaarbeurs in Utrecht fel tegenstander te zijn van een rem op arbeidsmigratie. ,,Niet alleen om loonkosten te verlagen, maar we hebben mensen van buitenaf keihard nodig. Bijvoorbeeld in de zorg, maar ook bij technische beroepen. Zelf hebben we niet genoeg mensen die ons kunnen helpen bij de energietransitie of kunstmatige intelligentie. Willen we dat bijhouden, hebben we wel de techneuten nodig. Als je nu ‘nee’ zegt buitenlanders, snap je het probleem niet.’’