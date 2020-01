Voorzitter van TU/e wil half miljard euro uit ‘Wobke-fonds’

AI-initiatief ‘Brainportiseren’

Na afloop wil Smits op de ring van het Evoluon wel toelichten hoe hij dat in de praktijk ziet. „We willen met bedrijven projecten starten waarin we AI-toepassingen ontwikkelen op de gebieden waar deze regio sterk in is. Ik denk aan automotive, diagnostiek en machine-besturing. Bedrijven als ASML, Philips en VDL, maar ook de kleinere in deze regio willen we erbij betrekken. In totaal hebben we ongeveer een miljard euro nodig voor de komende vijf jaar. Daarvan betalen de kennisinstellingen een kwart, de bedrijven een kwart en uit het Wopkefonds vragen we dan de helft, dus een half miljard euro.”