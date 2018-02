Vopak uitblinker op positieve beurs

BLIK OP DE BEURSDe aandelenbeurs in Amsterdam stond vandaag opnieuw in het groen. Ook de andere Europese beursgraadmeters gingen verder vooruit na het aanhoudende herstel op Wall Street. Beleggers verwerkten de resultaten van grote Europese bedrijven als Danone, Allianz en Renault. Op het Damrak vielen de cijfers van tankopslagbedrijf Vopak in goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 531,49 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 807,21 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs kregen er tot 0,7 procent bij.



Vopak was veruit de grootste stijger bij de hoofdfondsen met een winst van 12 procent. Het tankopslagbedrijf zag in 2017 de winstgevendheid dalen door een lagere bezettingsgraad van zijn opslagtanks. Het bedrijf had zelf al aangegeven dat de resultaten zwakker zouden uitvallen dan een jaar eerder. Vopak denkt dat in 2019 het resultaat flink zal verbeteren.

Luchtvaartcombinatie

In de MidKap stond Air France-KLM daarentegen onderaan met een min van 6 procent. De luchtvaartcombinatie wist afgelopen jaar wel de resultaten aanzienlijk te verbeteren, mede door gunstige economische omstandigheden en een nog altijd relatief lage olieprijs. Een eenmalige pensioenlast zorgde er evenwel voor dat de luchtvaartgroep een nettoverlies leed.



Bij de kleinere bedrijven dikte Nedap 2 procent aan. De Nederlandsche Apparatenfabriek, zoals Nedap voluit heet, sloot 2017 af met meer winst en omzet. Thee-, specerijen- en notenhandelaar Acomo, die afgelopen jaar minder winst boekte, verloor 3,2 procent.



De Duitse verzekeraar Allianz zakte 0,6 procent in Frankfurt na tegenvallende resultaten. Deutsche Bank klom 1 procent. Het Chinese conglomeraat HNA Group, dat vorige week zijn belang in de Duitse bank terugschroefde, liet weten het belang niet verder af te bouwen.

Babyvoeding