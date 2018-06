Vorkje prikken met Warren Buffett voor 2,83 miljoen euro

Buffett (87), een van de rijkste mensen ter wereld en nog altijd zeer actief in de beleggingsfirma Berkshire Hathaway, veilt sinds twee decennia eens per jaar de lunchtafel in restaurant Smith & Wollensky in New York voor een goed doel van zijn keuze.

Het winnende bod was geen record. Enkele jaren geleden werd door een rijke belegger, die later voor Buffett kwam werken, bijna 3,5 miljoen dollar (3 miljoen euro) betaald voor de exclusieve ontmoeting waarin de gasten alles mogen vragen over de beleggingsstrategieën van Buffett.

De opbrengst van de veiling schenkt Buffett aan Glade, een liefdadigheidsorganisatie in San Francisco die zich inzet voor daklozen en armen.