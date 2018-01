Vormgenoten uit Eindhoven scoort met muurprints voor visuele beleving

EINDHOVEN - Zin om te vliegen krijg je er van. Of bier te drinken. Of te winkelen. Grote muurprints zijn het handelsmerk van Vormgenoten .

Een vliegtuig in de stralende zon aan de muur laat je op het toilet van Eindhoven Airport al denken aan dat mooie tripje. In het logistieke centrum van de Dommelsche bierbrouwerij heb je het gevoel in een graanschuur tussen de pure ingrediënten te staan. Het zijn voorbeelden van het werk van specialisten in 'visuele beleving', zoals Dirk Vorstenbosch en Daan Slaats hun wereld noemen.

Het tweetal begon 12,5 jaar geleden op een zolderkamer in Veldhoven het bedrijf Get Bannered. Die vlag van spandoeken dekt de lading allang niet meer. Vormgenoten is de naam die sinds 1 januari wordt gehanteerd. ,,We bieden een totaaloplossing", verklaart Vorstenbosch. ,,Visuele concepten voor interieur, merkbeleving, exposities en evenementen en ook nog spandoeken en belettering."

Het bedrijf van de twee Veldhovenaren is flink gegroeid. De bedrijfsruimte op Park Forum in Eindhoven wordt uitgebreid en vertimmerd om de inmiddels 15 medewerkers te kunnen herbergen. Eindhoven Airport, winkelcentrum Heuvel, Philips, PSV, Dommelsch, Hertog Jan en Center Parcs zijn onder meer op de klantenlijst te vinden. ,,Wat onze klanten drijft is de beleving. In winkels is dat fundamenteel anders dan tien jaar geleden. Bij ieder bedrijf of het nu gaat om de klant, leverancier of consument draait het tegenwoordig om beleving. Ook om onderscheid te maken ten opzichte van de concurrenten."

Vorstenbosch en Slaats hebben de kunst verstaan om van de ene opdracht in de andere te rollen. Zomaar een spandoek op bestelling maken was er van meet af aan nooit bij. ,,We stelden altijd een kritische vraag aan de opdrachtgever: welk doel wil je bereiken? Kun je dan niet beter dit of dat doen?"

Verkeersborden

Van het inrichten van een ruimte voor internationale poker- of dartstoernooien in opdracht van het Eindhovense sportmarketingbureau Triple Double wist Slaats het stapje te zetten naar het ontwerp van unieke trofeeën voor de toernooiwinnaars.

Voor Eindhoven Airport verzorgde het bedrijf onder meer de verkeersborden op het parkeerterrein, de aanduiding van de gates en de belettering van de terminals. ,,Daarna volgde de vraag of we wilden meedenken over verbetering van de sanitaire ruimtes." Drie toiletruimtes zijn voorzien van een grote, krasvaste muurprint op een speciaal ontwikkeld paneel. Een partnerbedrijf levert een gietvloer waar de urine niet in kan trekken. ,,De verlichting is zo ingesteld dat de zon op de muur extra straalt. Zo maak je van het toilet nog een frisser geheel."

Fluitende vogels

In andere projecten voor toiletten worden specifieke geuren toegevoegd, of geluiden: de wind, fluitende vogels of tjirpende krekels. ,,We laten zien dat een toilet meer kan zijn dan een grijze vloer en witte tegels." Het bedrijf brengt zijn visuals voor sanitaire ruimtes onder een apart label, boloo.nl, op de markt.

De banners zijn bij Vormgenoten nog goed voor zo'n 20 procent van de activiteiten. ,,In Utrecht hebben we onlangs het complete interieur voor een platenwinkel gedaan. Daar is geen banner aan te pas gekomen", illustreert Slaats.

Ook op veel plekken in de regio is werk van het bedrijf zichtbaar. Het interieur van de Veldhovense sportscholen Artisport en I-move gaf het een heel andere aanblik. Voor Philips Healthcare in Best ontwikkelde het een ombouw om de nieuwe entreepartij. In het Eindhovense winkelcentrum Heuvel tekende het voor banieren, aanduidingen voor winkels en verfraaiing van de puien van leegstaande ruimtes. Voor PSV en sponsor Energiedirect was het actief tijdens Glow in het Philips Stadion.

Een bedrijfsjubileum, de uitbreiding van het pand en de nieuwe naam zijn een mijlpaal. De ambitie reikt al weer verder. Slaats: ,,We willen de autoriteit zijn in Nederland op het gebied van visuele beleving."

Volledig scherm Dirk Vorstenbosch (links) en Daan Slaats zijn de oprichters van het bedrijf dat nu Vormgenoten heet.

Volledig scherm Vormgenoten tekende voor het interieur van de ontvangstruimte van Hertog Jan. © Vormgenoten