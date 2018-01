Vraag naar dakpannen door het dak op Marktplaats

Eindhoven, de su­per­markt­hoofd­stad van het land

19 januari EINDHOVEN - De keuze in supermarkten is nergens in Nederland groter dan in Eindhoven. Mede dankzij de sterke opkomst van Jumbo en Lidl telt de stad 324 vierkante meter supermarkt per duizend inwoners. Ter vergelijking; dat is bijna honderd meter meer dan gemiddeld in Rotterdam, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Locatus.