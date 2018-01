Vraag naar vliegreizen blijft sterk groeien

Brievenbusactie leidt tot droomwoning

11 januari In deze tijd van krapte op de huizenmarkt moet je creatief zijn om je droomwoning te vinden. Met die gedachte benaderden Kai en Niké rechtstreeks huizenbezitters in Oldenzaal met de vraag of ze hun woning wilden verkopen. De opmerkelijke actie heeft succes gehad. Het Nijverdalse stel is inmiddels de gelukkige eigenaar van een woning nabij het centrum van Oldenzaal.