Vrachtwagens rijden vanaf maandag af en aan naar gigantisch sorteercentrum DHL: 10 voetbalvelden groot

Ook privébe­drijf van oprichter TOM-web­shops uit Bladel failliet

BLADEL - Het faillissement van webshopgigant TOM in Bladel is gevolgd door het bankroet van het privébedrijf van oprichter Tom te Riele. Zijn bedrijf TOM Holding is dinsdag failliet verklaard, zo blijkt uit een publicatie van de rechtbank Oost-Brabant.

7 oktober