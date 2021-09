Vrees voor grotere tweedeling tussen arm en rijk: 4 miljard mensen zonder enige steun in coronacrisis

Rijke en arme landen reageerden totaal verschillend op de pandemie, aldus de ILO. Rijke landen pamperden met uitkeringen en subsidies, in armere landen moesten 4,1 miljard mensen – meer dan de helft van de wereldbevolking - op een leeftijd waarop je normaal een baan hebt de crisis door zonder enige bescherming. Veel mensen die het anders nog net min of meer konden rooien zijn door de coronacrisis over het randje geduwd. Voor de ILO komt minimale bescherming neer op toegang tot gezondheidszorg en iets van inkomen bij ziekte, ouderdom, werkloosheid, invaliditeit, arbeidsletsel, moederschap of bij het verlies van een hoofdinkomen en voor gezinnen met kinderen.



De coronacrisis heeft uitgewezen dat veel te weinig mensen inkomen hebben bij ziekte, ernstige invaliditeit of arbeidsletsel (allemaal ruwweg een derde) of werkloosheid (nog geen 20 procent). Gemiddeld en zeker in Afrika ten zuiden van de Sahara wordt veel te weinig geld besteed aan sociale bescherming van kinderen.



De ILO beveelt wereldwijd een goede bescherming aan, ook met het oog op nieuwe rampen (klimaat) die de mensheid kunnen treffen. ,,Landen staan op een kruispunt”, aldus ILO-topman Guy Ryder. Hij wil dat regeringen de pandemie aangrijpen om een nieuw stelsel van op rechten gebaseerde sociale zekerheidssystemen uit te bouwen. Dat biedt sociale rechtvaardigheid, maar maakt werknemers én bedrijven ook weerbaarder.