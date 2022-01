Vroegtijdig vertrek topman Elbers opmaat voor nieuwe machtsstrijd bij KLM

Betaalapp steeds populair­der: ruim 100 miljoen Tikkies in 2021 verstuurd

Betaaldienst Tikkie is het afgelopen jaar verder gegroeid. Er werden meer dan 100 miljoen Tikkies betaald. Volgens ABN AMRO, de bank achter de populaire app, ging het bij elkaar opgeteld om een bedrag van ruim 4,2 miljard euro. Dat is ongeveer 800 miljoen euro meer dan in 2020, en toen was ook al sprake van een record.

