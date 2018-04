Waakhond onderzoekt vertraging bij oplevering nieuwbouw

Overname NXP in Eindhoven kan nog voor drie maanden onzeker­heid zorgen

12:47 EINDHOVEN - Opnieuw is de poging van Qualcomm om NXP over te nemen verlengd, nu met maximaal drie maanden. Het lijkt nu echt de laatste fase. Voor de werknemers van NXP is de overname door Qualcomm het spreekwoordelijke gebed zonder end geworden. Daarom nu: acht vragen over NXP.